Несколько новых автобусных остановок появятся в Москве

ГУП "Мосгортранс" вводит несколько новых автобусных остановок: "МКАД" по Профсоюзной улице, "Аэродромная улица" по бульвару Яна Райниса и "Варшавское шоссе, 261".

Так, остановка "МКАД" появится 3 ноября на маршруте автобуса № 235. Дополнительную остановку "Варшавское шоссе, 261" в обоих направлениях введут на Варшавском шоссе 7 ноября.

А остановка "Аэродромная улица" по бульвару Яна Райниса появится 10 ноября.

" С 10 ноября 2012 года на маршруте автобуса № 267 вводится дополнительная остановка "Аэродромная улица" по бульвару Яна Райниса в обоих направлениях на одноименной остановке для маршрутов автобуса №№ 43, 96, 199, Т, 212, 678 троллейбуса №№ 70, 70к", – сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Остановки вводятся для улучшения транспортного обслуживания пассажиров, отмечает пресс-служба.