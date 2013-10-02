Из-за шествия в ЦАО изменятся маршруты общественного транспорта

5 октября в связи с проведением шествия в центре Москвы изменятся маршруты общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба Мосгортранса, с 11:30 и до окончания мероприятия троллейбусы №13 будут следовать от Суворовской площади по маршруту троллейбуса №15 до площади Петровских ворот. Автобусы маршрута №24 от остановки "Спорткомплекс "Олимпийский" направятся к Трубной площади по Олимпийскому проспекту.

Кроме того, троллейбусы №15 и трамваи №7,19 будут следовать с увеличенными интервалами.