02 октября 2013, 18:14

Транспорт

Из-за шествия в ЦАО изменятся маршруты общественного транспорта

5 октября в связи с проведением шествия в центре Москвы изменятся маршруты общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба Мосгортранса, с 11:30 и до окончания мероприятия троллейбусы №13 будут следовать от Суворовской площади по маршруту троллейбуса №15 до площади Петровских ворот. Автобусы маршрута №24 от остановки "Спорткомплекс "Олимпийский" направятся к Трубной площади по Олимпийскому проспекту.

Кроме того, троллейбусы №15 и трамваи №7,19 будут следовать с увеличенными интервалами.

наземный транспорт автобусы трамваи троллейбусы изменения в движении интервалы движения

