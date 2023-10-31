В Совбезе РФ заявили о риске утечек из-за недостатка финансирования ученых

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о риске утечки важной информации в зарубежные страны из-за недостаточного финансирования научных организаций России. Об этом он сказал на выездном совещании в Томске, пишет РИА Новости.

"В условиях недостаточности материальных и финансовых ресурсов российские научные организации вынуждены продолжать обращаться к иностранным контрагентам, что формирует риски утечки коммерчески привлекательной научно-технической информации за рубеж", – уточнил он.

На примере Сибири он отметил, что здесь еще сохраняются проблемы по введению в хозяйственный оборот результатов деятельности, полученной при помощи бюджетных средств.

"В первую очередь эти проблемы связаны с недостаточным контролем со стороны распорядителей бюджетных средств и институтов развития за проведением подведомственными организациями научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", – подчеркнул Патрушев.

Кроме того, он рассказал о необходимости дополнительных мер по повышению зарплаты российских ученых, а также обеспечению их жильем.

"Следует повышать привлекательность для молодежи среднего профессионального образования, активнее создавать в образовательных организациях классы инженерного профиля", – заключил секретарь Совбеза РФ.

Выступая на этом же совещании ранее, Патрушев заявил, что параллельный импорт начал мешать развитию в стране отечественных разработок.

Несмотря на положительные моменты, инвестиционная и инновационная активность компаний на рынках наукоемкой и технологичной продукции выросла незначительно, считает он.

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