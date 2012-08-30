Первый российский планшетник будет выпущен к концу 2012 года

В Москве был представлен первый российский планшетник, созданный на базе ОС Android. Его продемонстрировали заместителю премьер-министра России Дмитрию Рогозину, отвечающему за оборонно-промышленный комплекс и выполнение гособоронзаказов.

Планшетник планируется выпустить уже к концу 2012 года. Как сообщает ИТАР-ТАСС, основными пользователями компьютера должны стать сотрудники Министерства обороны РФ. Модель, как и ее система, получит название "РоМОС". Это расшифровывается как "Российская мобильная операционная система".

"Операционная система обладает всеми функциональными возможностями ОС Android, но не содержит негласных функций отправки личных данных пользователей в штаб- квартиру компании Google", - рассказал вице-премьеру гендиректор НПК на базе технопарка НИЯУ МИИ Андрей Стариковский.

У планшетника будет два варианта: штатный (гражданский) и военный (противоударный и водостойкий). Разработчик добавил, часть компонентов устройства будут произвозными, но собираться они будут в России на базе ЦНИИЭИСУ (головного института Минобороны). "Мы исключили из сборки Google-маркет по причине безопаности", - подчеркнул ученый.

По словам Стариковского, компьютеры, поставляемые в Минобороны, смогут использоваться в полевых условиях. Основными функциями этого планшетника станут шифрование данных, хранение крипто- ключей, карты местности и навигация ГЛОНАСС.

При поступлении в широкую продажу планшетник в минимальной комплектации будет стоить 15 тысяч рублей. По словам разработчиков, установить приложение в компьютер может будет через собственный маркет РоМОСа.

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