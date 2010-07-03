Ночные походы в туалет связали с опасным недугом

Те, кто часто просыпается ночью от желания справить нужду, злоупотребляют солью и предрасположены к высокому артериальному давлению. Японские кардиологи считают, что такая потребность может быть предвестником развития гипертонии, передает РИА Новости.
На конференции JCS 2019 в Йокогаме ученые рассказали, что если человек регулярно просыпается, чтобы сходить в туалет, ему нужно записаться к врачу.
Взаимосвязь ночных походов и гипертонии медики обнаружили, проследив за состоянием четырех тысяч жителей города Ватари. Добровольцы посещали обследования и рассказывали о своем рационе и проблемах из повседневной жизни.
Оказалось, что чаще от гипертонии страдали люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет. То же было характерно для добровольцев, употреблявших много соли.
Ранее российские ученые нашли антибиотик, помогающий при тяжелых формах рака груди. Оказалось, что такой эффект дает лекарство от лепры.
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