Ночные походы в туалет связали с опасным недугом

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Те, кто часто просыпается ночью от желания справить нужду, злоупотребляют солью и предрасположены к высокому артериальному давлению. Японские кардиологи считают, что такая потребность может быть предвестником развития гипертонии, передает РИА Новости.

На конференции JCS 2019 в Йокогаме ученые рассказали, что если человек регулярно просыпается, чтобы сходить в туалет, ему нужно записаться к врачу.

Взаимосвязь ночных походов и гипертонии медики обнаружили, проследив за состоянием четырех тысяч жителей города Ватари. Добровольцы посещали обследования и рассказывали о своем рационе и проблемах из повседневной жизни.

Оказалось, что чаще от гипертонии страдали люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет. То же было характерно для добровольцев, употреблявших много соли.

Ранее российские ученые нашли антибиотик, помогающий при тяжелых формах рака груди. Оказалось, что такой эффект дает лекарство от лепры.