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07:17

Названа дата запуска космического телескопа "Спектр-РГ"

наука технологии

07:17

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Фото: НПО имени Лавочкина

Запуск российско-германской космической обсерватории "Спектр-РГ", предназначенной для обзора Вселенной, намечен на 21 июня. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник космодроме Байконур.

Прежде запуск перенесли с апреля на июнь. Это объясняется затянувшимися проверками оборудования.

Согласно новому графику, в начале февраля на с космодром отправят ракету-носитель "Протон-М" и разгонный блок ДМ-03. А сам космический аппарат появится на Байконуре в конце апреля. Затем начнется завершающий пусковой компании.

Разработка рентгеновской научной астрофизической лаборатории началась еще в 1980-х годах. Нынешний вид проект обрел в 2006 году. До середины следующего десятилетия "Спектр-РГ" останется единственным проектом рентгеновской астрономии.

Ранее предполагалось, что запуск телескопа отложат до мая. Аппарат находится в НПО имени Лавочкина – там он был изготовлен. Сейчас специалисты устраняют выявленные замечания.

наука технологии

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