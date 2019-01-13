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18:59

Запуск орбитального телескопа "Спектр-РГ" отложат до мая

наука

18:59

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Фото: ТАСС/Егор Алеев

Запуск нового аппарата "Спектр-РГ" планируют отложить на май из-за дополнительных проверок оборудования. Первоначальные сроки – 1-2 апреля с резервным окном 12-13 апреля.

При этом из-за майских праздников сроки вновь могут сдвинуть – на этот раз на июнь, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в космической отрасли. Сейчас аппарат находится в НПО им. Лавочкина – там он был изготовлен и сейчас специалисты устраняют выявленные замечания. На Байконур телескоп рассчитывают доставить в марте 2019 года.

Источник указывает, что за перенос также выступают ученые. По их мнению, телескоп может попасть в зону, в которой будет невидим станцией в Медвежьих озерах, и основной станцией приема информации станет Уссурийск.

"Спектру-РГ " предстоит построить сверхдетальную карту Вселенной: обнаружить в ней около 3 млн сверхмассивных черных дыр и порядка 100 тысяч скоплений галактик. По мнению астрономов, перенос запуска может обесценить часть научных данных с орбитального телескопа.

Первоначальная концепция телескопа "Спектр-РГ" была предложена в 1987 году. За прошедшие 30 лет проект несколько раз пересматривался. В нынешнем виде его запуск должен был состояться в 2014 году, но несколько раз откладывался по разным причинам.

наука

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