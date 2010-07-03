Космонавты не смогут больше мочиться по-гагарински на колесо автобуса

Космонавты не смогут следовать традиции Гагарина – помочиться перед стартом на колесо автобуса. Новые российские спасательные скафандры "Сокол-М" для экипажа корабля "Федерация" не получат ширинку.
"Нужно дополнение в техническое задание", – сказал гендиректор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
Если заказчик выскажет такое пожелание, предприятие готово добавить деталь, уточнил он.
"Есть техническое задание. Там нигде не написано, что нужно пописать на колесо. Более того, когда космонавты надевают скафандры на Байконуре, наши люди им помогают надевать, проверяют на герметичность... Потом едут на автобусе, останавливаются под горой, и происходит история, известная со времен Гагарина", – цитирует Позднякова РИА Новости.
На текущем поколении скафандров "Сокол-КВ-2" есть специальная шнуровка. Традиция, начатая Юрием Гагариным, соблюдается и сейчас.
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