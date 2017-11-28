Ученые рассказали о пользе водопроводной воды

28 ноября 2017, 09:06
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Пьющие воду из-под крана дети и подростки имеют повышенный уровень свинца в крови, но гораздо реже страдают от кариеса. К такому выводу пришли исследователи из Университета Северной Каролины.
Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 15 тысяч жителей штата Мичиган. Исследование проводилось среди детей и молодых людей в возрасте от двух до 19 лет. Примерно половина из тех, кто не пьет воду из-под крана, страдают от кариеса. Это в два раза выше среднего показателя по стране. Медики считают, что причина профилактического действия водопроводной воды на зубы во фторе. Этот элемент предотвращает вымывание минеральных солей из зубной эмали.
Однако у тех, кто пил такую воду, было зафиксировано повышенное содержание свинца в крови, сообщает "Мир 24". Такие показатели отмечены у трех процентов молодых людей. Исследователи отмечают, что риск воздействия свинца снижается незначительно, а вот шанс получить зубные заболевания растет многократно. В связи с этим ученые полагают, что в США пить воду из-под крана безопаснее, чем не пить.
В столице жители все чаще жалуются на качество воды, хотя считается, что оно соответствует нормам. Так ли это? Стоит ли пить московскую воду? И как ее можно очистить? Об этом – в тексте портала Москва 24.
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