Ученые рассказали о пользе водопроводной воды

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Пьющие воду из-под крана дети и подростки имеют повышенный уровень свинца в крови, но гораздо реже страдают от кариеса. К такому выводу пришли исследователи из Университета Северной Каролины.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 15 тысяч жителей штата Мичиган. Исследование проводилось среди детей и молодых людей в возрасте от двух до 19 лет. Примерно половина из тех, кто не пьет воду из-под крана, страдают от кариеса. Это в два раза выше среднего показателя по стране. Медики считают, что причина профилактического действия водопроводной воды на зубы во фторе. Этот элемент предотвращает вымывание минеральных солей из зубной эмали.

Однако у тех, кто пил такую воду, было зафиксировано повышенное содержание свинца в крови, сообщает "Мир 24". Такие показатели отмечены у трех процентов молодых людей. Исследователи отмечают, что риск воздействия свинца снижается незначительно, а вот шанс получить зубные заболевания растет многократно. В связи с этим ученые полагают, что в США пить воду из-под крана безопаснее, чем не пить.

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