Скончался президент и основатель Института Пушкина Виталий Костомаров

Фото: letopis.msu.ru

Исследователь русского языка, президент и основатель Государственного института русского языка имени Пушкина Виталий Костомаров умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщается на официальной странице Института Пушкина в соцсети "ВКонтакте".

Он скончался 26 марта. В сообщении вуза подчеркивается, что филолог внес огромный вклад в развитие российской науки, в том числе в разработку методики обучения русскому языку как иностранному (РКИ). Под его руководством в советские годы Институт Пушкина стал главным научным и методическим центром преподавания РКИ, отметили там.

"Его труды по методике преподавания русского языка, лингвострановедению, стилистике вошли в золотой фонд российской науки", – рассказали в Институте и принесли соболезнования родственникам, коллегам и всем, кто знал Костомарова.

Виталий Костомаров родился в 1930 году в Москве, окончил филологический факультет МГУ имени Ломоносова. Он возглавлял сектор культуры речи в Институте русского языка РАН и Научно-методический центр русского языка при МГУ. Основал Институт Пушкина в 1973 году и был его первым ректором.