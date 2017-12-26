Ученые нашли связь между загрязнением воздуха и продолжительностью жизни

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Американские ученые выяснили, как загрязнение воздуха влияет на продолжительность жизни людей.

Сотрудники Массачусетского технологического института проанализировали изменения концентрации взвешенных в воздухе твердых частиц – аэрозолей – в атмосфере над США с 1990 по 2012 год. Эти результаты они сравнили с уровнем смертности от респираторных или сердечно-сосудистых заболеваний, сообщают "Дни.ру".

Выяснилось, что за последние годы снизился уровень загрязнения. Количество аэрозоля в воздухе уменьшилось в шесть раз. При этом снизилось и число преждевременных смертей.

Ученые считают, что загрязнение окружающей среды опаснее, чем войны, болезни и стихийные бедствия. Они уносят гораздо больше жизней. Чтобы улучшить свое здоровье, специалисты посоветовали почаще гулять в парках с обилием растительности.

Ранее исследователи из Великобритании рассказали, при каких условиях прогулки могут вредить здоровью. Они провели эксперимент с участием 119 человек старше 60 лет.