Ученые нашли связь между загрязнением воздуха и продолжительностью жизни

Фото: ТАСС/Tony Margiocchi
Американские ученые выяснили, как загрязнение воздуха влияет на продолжительность жизни людей.
Сотрудники Массачусетского технологического института проанализировали изменения концентрации взвешенных в воздухе твердых частиц – аэрозолей – в атмосфере над США с 1990 по 2012 год. Эти результаты они сравнили с уровнем смертности от респираторных или сердечно-сосудистых заболеваний, сообщают "Дни.ру".
Выяснилось, что за последние годы снизился уровень загрязнения. Количество аэрозоля в воздухе уменьшилось в шесть раз. При этом снизилось и число преждевременных смертей.
Ученые считают, что загрязнение окружающей среды опаснее, чем войны, болезни и стихийные бедствия. Они уносят гораздо больше жизней. Чтобы улучшить свое здоровье, специалисты посоветовали почаще гулять в парках с обилием растительности.
Ранее исследователи из Великобритании рассказали, при каких условиях прогулки могут вредить здоровью. Они провели эксперимент с участием 119 человек старше 60 лет.
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