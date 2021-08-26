Ученым удалось сфотографировать загадочный эффект воды

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Исследователи впервые увидели, как атомы водорода в молекулах воды взаимодействуют с соседними молекулами при возбуждении лазерным светом. Об этом сообщает News.ru.
По словам ученых, именно сеть водородных связей определяет загадочные свойства воды. Наблюдать за такими эффектами сначала они напрямую не могли. Однако позже это получилось сделать с помощью высокоскоростной электронной камеры. Устройство фиксирует малозаметные движения молекул через рассеивание мощного пучка электронов от образца.
В ходе исследования специалисты создали струи жидкой воды толщиной 100 нанометров, их молекулы заставили вибрировать с помощью инфракрасного лазерного света. На эти молекулы были направлены короткие импульсы высокоэнергетических электронов. Именно таким образом удалось получить снимки изменяющейся атомной структуры молекул с высоким качеством изображения.
Ранее специалисты научно-производственного предприятия "Здоровье Нации" создали нетканый материал для фильтров и масок, способный уничтожать вирусы и бактерии, попадающие на его поверхность.
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