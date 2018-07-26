Два редких астрономических явления произойдут 27 июля

26 июля, 18:00
Сразу два астрономических явления – лунное затмение и великое противостояние Марса – можно будет наблюдать на небе вечером в пятницу. Подобное совпадение возможно раз в 25 тысяч лет, сообщает ТАСС.
Лунное затмение наступает, когда спутник входит в тень Земли. Оно может случаться несколько раз в год. Противостояние Марса – более редкое явление, и происходит раз в 13–17 лет.
Из-за вытянутой орбиты Марс то приближается к Солнцу, то отдаляется. Каждые 2,5 года Земля догоняет Марс, оказываясь на максимально близком расстоянии – 65–70 миллионов километров.
Затмение начнется в 20:15. Полностью спутник Земли закроет тень нашей планеты в 22:30. Продолжительность полной фазы составит 103 минуты – это будет самое длительное лунное затмение в XXI веке.
Во время лунного затмения под темным диском Луны можно будет разглядеть Марс. А с помощью телескопа на Марсе можно будет увидеть элементы рельефа.
Лучше всего затмение и противостояние будут видны жителям Юга России, Западной Сибири и Урала. Москвичи не увидят противостояние из-за внезапно возникшей на Марсе пылевой бури.
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили на Марсе подледное озеро с жидкой водой. Специалистам удалось сделать открытие с помощью радара Marsis, он находится на действующей межпланетной станции Европейского космического агентства "Марс-экспресс".
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