NASA сообщило о приближении к Земле огромного астероида

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К Земле приближается астероид, который по размеру превышает пирамиду Хеопса. Об этом свидетельствуют данные NASA.

Астероид 2016 NF23 классифицируется агентством как "потенциально опасный", поскольку пролетит мимо Земли на дистанции менее 7,5 миллиона километров. По оценкам специалистов, размер астероида составляет от 70 до 160 метров в диаметре.

Ученые считают, что астероид приблизится к планете на максимально близкое расстояние в среду, 29 августа.

Ранее NASA сообщило об орбите астероида, названного в честь американской певицы Ареты Франклин, которая ушла из жизни 16 августа, сообщает РИА Новости.

Речь идет об астероиде 249516 Арета, обнаруженном миссией NEOWISE в 2010 году. Имя легенды соула, госпела и ритм-энд-блюза он получил спустя четыре года после открытия.

В NASA отметили, что астероид продолжит вращаться вокруг Марса, чтобы почтить память Франклин.