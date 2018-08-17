NASA назвало астероид в честь певицы Ареты Франклин

Фото: AP/Matt Rourke
NASA сообщило об орбите астероида, названного в честь американской певицы Ареты Франклин, которая ушла из жизни 16 августа, сообщает РИА Новости.
Речь идет об астероиде 249516 Арета, обнаруженном миссией NEOWISE в 2010 году. Имя легенды соула, госпела и ритм-энд-блюза он получил спустя четыре года после открытия.
В NASA отметили, что астероид продолжит вращаться вокруг Марса, чтобы почтить память Франклин.
Легендарная соул-исполнительница Арета Франклин скончалась в США в возрасте 76 лет. По словам родных певицы, она умерла от рака поджелудочной железы.
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