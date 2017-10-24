Ученые ждут магнитные бури с 24 по 27 октября

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Очередные магнитные бури ожидают Землю с 24 по 27 октября. Плотность потока солнечного вещества, обдувающего нашу планету, вырастет в два раза.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в космическом пространстве наблюдаются два плотных потока солнечного ветра от источников с разных сторон звезды. Пока Солнце вращается, эти самые источники возмущений поочередно ударяют ветрами по Земле с шагом примерно в две недели. Последний раз поток прошелся по земле с 11 по 15 октября, вызвав почти пятидневные геомагнитные возмущения. Теперь к нам движется второй поток, после него вновь придет первый – примерно 6–7 ноября.

Как отмечают исследователи, пока конфигурация солнечного ветра принципиально не изменится, Земле придется жить в ритме магнитных бурь, повторяющихся каждые две недели.

Балл предстоящих геомагнитных возмущений не должен превысить двойку по пятибалльной шкале бурь. Это значит, что возмущения будут умеренными, они проходят относительно незаметно. Воздействие на энергетические системы возможно лишь на географических широтах от 60 градусов и более. Буря 6–7 ноября, будет несколько сильнее из-за более высокой плотности потока солнечного ветра.

По мнению ученых, картина повторяющихся геомагнитных возмущений характерна для Солнца вблизи минимума активности, в котором наша звезда оказывается каждые 11 лет. Если делать выводы на основании имеющихся данных, то такое состояние может появиться на Солнце в середине 2018 года. Однако в реальности солнечный цикл почти редко поддается точным предсказаниям, добавляют исследователи.