Ученые ждут магнитные бури с 24 по 27 октября

Фото: ТАСС/David Tyler/Barcroft Media
Очередные магнитные бури ожидают Землю с 24 по 27 октября. Плотность потока солнечного вещества, обдувающего нашу планету, вырастет в два раза.
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в космическом пространстве наблюдаются два плотных потока солнечного ветра от источников с разных сторон звезды. Пока Солнце вращается, эти самые источники возмущений поочередно ударяют ветрами по Земле с шагом примерно в две недели. Последний раз поток прошелся по земле с 11 по 15 октября, вызвав почти пятидневные геомагнитные возмущения. Теперь к нам движется второй поток, после него вновь придет первый – примерно 6–7 ноября.
Как отмечают исследователи, пока конфигурация солнечного ветра принципиально не изменится, Земле придется жить в ритме магнитных бурь, повторяющихся каждые две недели.
Балл предстоящих геомагнитных возмущений не должен превысить двойку по пятибалльной шкале бурь. Это значит, что возмущения будут умеренными, они проходят относительно незаметно. Воздействие на энергетические системы возможно лишь на географических широтах от 60 градусов и более. Буря 6–7 ноября, будет несколько сильнее из-за более высокой плотности потока солнечного ветра.
По мнению ученых, картина повторяющихся геомагнитных возмущений характерна для Солнца вблизи минимума активности, в котором наша звезда оказывается каждые 11 лет. Если делать выводы на основании имеющихся данных, то такое состояние может появиться на Солнце в середине 2018 года. Однако в реальности солнечный цикл почти редко поддается точным предсказаниям, добавляют исследователи.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: