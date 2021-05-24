Рогозин оценил речь Маска перед российскими студентами

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал выступление основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска перед российскими студентами.

Рогозин выразил мнение, что Маск не сказал ничего нового.

"Скорее, это был такой "эффект вау", когда все увидели заморского гостя неожиданно, очень популярного человека. В целом говорить о какой-то содержательной беседе, с моей точки зрения, сложно", – приводит слова Рогозина РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что с уважением относится к деятельности Маска.

"Единственное только, я бы хотел, чтобы на такие форумы приглашались и российские представители, потому что удивлять нас американскими технологиями, наверное, нет смысла", – добавил Рогозин.

Он также назвал Илона Маска космическим капиталистом, а его компанию SpaceX – интересной.

"У нас нет таких людей, как Илон Маск, который, скажем так, такой космический капиталист. Но у нас есть очень талантливые инженеры и конструкторы, в том числе молодые разработчики. Мы бы хотели, чтобы их страна тоже знала. Чтобы эти люди понимали, что на них делает ставку общество наше. Такая поддержка необходима", – сказал Рогозин.

Маск выступал по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание". Основатель SpaceX рассказал, что через полвека человечество ждут изменения в сфере технологий, космических путешествий, исследований ДНК.

Также в рамках марафона он анонсировал скорое появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. Компания рассматривает РФ и как место размещения заводов по производству электромобилей.