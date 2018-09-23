"Энергия" вслед за SpaceX готова предложить туристам облететь Луну

Фото: портал Москва 24/Александр Горностаев

Российская корпорация "Энергия" готова предложить туристический облет Луны на космическом корабле "Союз". Цена за одно место составит 150-180 миллионов долларов.

Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Проект облета Луны на корабле "Союз", включая оказание услуг туристам, уже много лет разрабатывается в российской компании.

По словам собеседника агентства, в связи с пересмотром экономических требований к проекту стоимость билета выросла.

Он подчеркнул, что изначально именно "Энергия" и американский оператор космического туризма компания Space Adventures вышли на рынок с предложением облета Луны.

Для запуска будет использоваться ракета "Союз-2". Она выведет с космодрома "Байконур" на околоземную орбиту космический корабль "Союз МС".

Запущенная следом с космодрома "Восточный" ракета "Ангара" запустит разгонный блок ДМ. Они состыкуются на орбите и продолжат полет к Луне.

По предварительным данным, срок экспедиции должен составить около недели. Корабль сможет облететь Луну в нескольких сотнях километров от поверхности.

Ранее сообщалось, что такой полет возможен в 2021–2022 годах.

Несколько лет назад американская SpaceX анонсировала облет Луны двумя туристами на корабле Dragon 2. По предварительным расчетам, полет должен состоятся в конце 2018 года.

Во вторник компания сделала объявление о том, что первым коммерческим пассажиром, который отправится к Луне, станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава.

По словам главы SpaceX Илона Маска, полет займет 4-5 дней. Сроки старта он не уточнил. Сам космический турист позднее признался, что это произойдет в 2023 году. Сумму, которую заплатит Маэдзава за путешествие в SpaceX не называют.

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