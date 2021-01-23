Спутник МГТУ имени Баумана "Парус" запустят с МКС в 2021 году

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Наноспутник "Парус-МГТУ" могут запустить с борта Международной космической станции (МКС) в нынешнем году. Об этом говорится в программе "Большой космос", опубликованной на YouTube-канале "Роскосмос ТВ".

Отмечается, что целью запуска является реализация космического эксперимента по развертыванию солнечного паруса. По прогнозам, в будущем это позволит совершать межорбитальные перелеты, не затрачивая много топлива.

Ранее стало известно, что российские спутники смогут показывать рекламу в ночном небе. Устройства формата "кубсат" 16U (40х20х20 сантиметров) планируют запустить в 2022 году.