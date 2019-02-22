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05:31

Запуск "Союза" с британскими спутниками OneWeb отложили

наука технологии

05:31

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Фото: depositphotos/cookelma

Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с шестью спутниками британской компании OneWeb, намеченный на 26 февраля, отложили на один день, передает ТАСС. Запуск "Союза-СТ" должен состояться с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Глава OneWeb Грег Уайлер сообщил в Twitter, что прежде чем продолжить, необходимо в срочном порядке изучить данные о запуске ракеты "Союз-2.1б" с Байконура. Уайлер написал, что был рад увидеть успешный запуск спутника EgyptSat-A.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с египетским аппаратом EgyptSat-A стартовала с Байконура в четверг, 21 февраля. Это стало первым пуском российской ракеты в текущем году. Спутник был выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат".

Отмечалось, что в ходе запуска фиксировались "погрешности". Как уточнил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, было замечено отклонение орбиты спутника на 60 км.

наука технологии

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