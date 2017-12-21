Астрономы разглядели гигантскую аномалию на звезде

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Аномальные конвективные ячейки на красном гиганте π1 Gruis разглядела международная группа астрономов. Звезда находится в 530 световых годах от Земли. Размеры этих пузырей, вызванные конвекцией плазмы, достигают 120 миллионов километров.

Исследователи изучили поверхность красного гиганта в инфракрасном диапазоне. Для этого они использовали комплекс оптических телескопов Very Large Telescope в Чили. По данным ученых, гранулы на звезде в сотни тысяч раз превышают аналогичные образования на Солнце. Исследователи уже выдвинули предположение о причинах явления. По их мнению, это связано с тем, что масса π1 Gruis лишь в 1,5 раза больше, чем у Солнца, но при этом диаметр гиганта превышает солнечный в 700 раз, сообщает "Лента.ру".

Красные гиганты образуются, когда у не очень массивной звезды выгорает весь водород, от чего она сжимается, а недра разгораются. После того, как небесное тело сбрасывает все оболочки, остается белый карлик.

Ранее сообщалось, что астрономы обнаружили самую древнюю сверхмассивную черную дыру, которая появилась всего через 690 миллионов лет после Большого взрыва. Масса объекта составляет 800 миллионов масс Солнца.