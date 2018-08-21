Ученые доказали наличие льда на поверхности Луны

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Ученые окончательно подтвердили наличие водяного льда на поверхности Луны. Его нашли на самых темных и холодных участках спутника, сообщает NASA.

"Большая часть льда находится в тени кратеров рядом с полюсами, где температура не поднимается выше 250 градусов по Фаренгейту (-156,5 градуса по Цельсию). Солнечный свет никогда не поступает в эти части поверхности из-за небольшого наклона оси вращения Луны", – отмечается в сообщении.

Исследования возглавлял Шуай Ли, работающий в Гавайском и Брауновском университетах. В группу также вошел Ричард Элфик из исследовательского центра Эймса в Силиконовой долине Калифорнии. Доказать наличие на поверхности Луны водяного льда удалось при помощи минерального картографа M3 (Moon Mineralogy Mapper).

Прибор установлен на спутнике "Чандраян-1", который запустила с целью поиска льда на Луне индийская организация космических исследований (ISRO) в 2008 году. Картограф собирал информацию о присущих льду отражающих свойствах и мог определить наличие льда по поглощению инфракрасного излучения молекулами. Этот метод позволяет отличить жидкую воду от твердого льда.

О присутствии воды на поверхности спутника NASA завило в 2009 году. По данным агентства, образцы были получены в ходе миссии "Аполлон" в 1970-х годах. По подсчетам ученых предполагалось, что в одной тонне поверхности Луны может находиться до 946 миллилитров воды. Затем они заявили, что есть данные, указывающие на местное происхождение воды на Луне.