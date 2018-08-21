Ученые доказали наличие льда на поверхности Луны

Фото: depositphotos/Baranov_Evgenii
Ученые окончательно подтвердили наличие водяного льда на поверхности Луны. Его нашли на самых темных и холодных участках спутника, сообщает NASA.
"Большая часть льда находится в тени кратеров рядом с полюсами, где температура не поднимается выше 250 градусов по Фаренгейту (-156,5 градуса по Цельсию). Солнечный свет никогда не поступает в эти части поверхности из-за небольшого наклона оси вращения Луны", – отмечается в сообщении.
Исследования возглавлял Шуай Ли, работающий в Гавайском и Брауновском университетах. В группу также вошел Ричард Элфик из исследовательского центра Эймса в Силиконовой долине Калифорнии. Доказать наличие на поверхности Луны водяного льда удалось при помощи минерального картографа M3 (Moon Mineralogy Mapper).
Прибор установлен на спутнике "Чандраян-1", который запустила с целью поиска льда на Луне индийская организация космических исследований (ISRO) в 2008 году. Картограф собирал информацию о присущих льду отражающих свойствах и мог определить наличие льда по поглощению инфракрасного излучения молекулами. Этот метод позволяет отличить жидкую воду от твердого льда.
О присутствии воды на поверхности спутника NASA завило в 2009 году. По данным агентства, образцы были получены в ходе миссии "Аполлон" в 1970-х годах. По подсчетам ученых предполагалось, что в одной тонне поверхности Луны может находиться до 946 миллилитров воды. Затем они заявили, что есть данные, указывающие на местное происхождение воды на Луне.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: