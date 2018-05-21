Ученые подтвердили дату смерти Гитлера

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Французские ученые впервые с 1946 года исследовали фрагменты зубов Адольфа Гитлера и определили точную дату его смерти, сообщает Phys.org.

Специалисты отметили, что останки, переданные им Россией в 2017 году, являются подлинными. Экспертиза подтвердила, что Гитлер скончался 30 апреля 1945 года. Исследователи заявили, что могут пресечь все теории заговора о нем. "Он не бежал в Аргентину на подводной лодке, он не находится на скрытой базе в Антарктиде или на темной стороне Луны", – подчеркнул глава экспертной группы Филипп Шарлье.

Кроме того, ученые осмотрели фрагмент черепа диктатора. Выяснилось, что он полностью совпадает с радиографией черепа Гитлера. Ранее специалистам было трудно определить конкретную причину смерти диктатора. Сейчас же они нашли следы яда на фрагментах зубов и зубных протезов фюрера, а также отверстие от пули в черепе.

Зимой 70-летний житель Румынии Адольф Эрнст Штендлер объявил, что является крестным сыном Гитлера. Имя ему досталось от крестного отца.

Штендлер появился на свет в 1941 году в лагере, построенном для этнических немцев около австрийской границы в Хоэншвангау. Гитлер обещал крестить первого родившегося там ребенка, которым и оказался Адольф Штендлер.