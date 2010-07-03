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15:40

Ученые рассказали о причинах "ускорения времени" с возрастом

наука

15:40

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Фото: depositphotos/fizkes

Исследователи из американского Университета Дьюка объяснили, почему в детстве дни кажутся очень длинными, а с возрастом – все короче. Об этом сообщает журнал MedicalXpress.

По мнению специалистов, причиной может быть постоянное снижение скорости, с которой человеческий мозг получает и обрабатывает информацию.

Эксперты связывают это с изменениями в стареющем теле. С годами сплетения нервов и нейронов растут и усложняются. Из-за этого пути прохождения сигналов между ними удлиняются. Эти пути не только стареют вместе с телом, но и деградируют.

В пример приводятся младенцы, глаза которых двигаются интенсивнее, чем у пожилых людей. Малыши обрабатывают изображения быстрее, чем взрослые. Пожилые люди за столько же времени просматривают меньше новых изображений, поэтому им и кажется, что время летит быстрее.

Профессор Королевского колледжа в Лондоне Мауро Джакка ранее рассказал, что долголетие может быть опасным для здоровья. Он полагает, что в погоне за вечной молодостью остается незамеченной реальная угроза – появление поколения людей со слабым мозгом. Как объяснил Джакка, медики, стремясь увеличить продолжительность жизни, создают людей "со здоровыми телами, но слабым мозгом".

наука

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