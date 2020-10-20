Ученые нашли молекулярный механизм образования угревой сыпи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Ученые-биологи выяснили, что у людей с акне снижена экспрессия белка GATA6. Специалисты допускают, что благодаря этому открытию получится найти новые методы лечения угревой сыпи, сообщает Nature Communications.
Так, биологи из семи стран под руководством Фионы Уотт из Королевского колледжа Лондона изучили линии клеток, которые участвуют в гомеостазе верхней части волосяного покрова.
В ходе наблюдений эксперты брали образцы биопсии кожи пяти здоровых людей и девяти пациентов с различной степенью тяжести акне. Позднее было установлено, что у последней группы участников понижены уровни белка GATA6.
Благодаря исследованию авторы доказали, что GATA6 контролирует несколько физиологических процессов. К ним относится дифференцировка кератиноцитов. Помимо того, экспрессия GATA6 вызывается ретиноевой кислотой, используемой для лечения акне.
В результате доказано, что сигнальный путь GATA6 предотвращает образование черных угрей.
Ранее эксперты назвали опасные для пожилых людей процедуры в салонах красоты.
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