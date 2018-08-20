Платформу для анализа медицинских данных нейросетью создают в России

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Ученые МФТИ разрабатывают национальную всероссийскую платформу, которая будет собирать и хранить различные медицинские данные. Их сможет анализировать искусственный интеллект.
Проект называется MAIYA (Medical Artificial Intelligence.Your Assistant) . Пользоваться им смогут как сотрудники медучреждений, так и обычные люди, отслеживающие свою форму при помощи гаджетов.
Платформа позволит объединить разные электронные медсервисы на одной площадке, пояснил руководитель проекта, заместитель директора Физтех-школы биологической и медицинской физики по научной и инновационной работе Антон Беловолов. Она должна стать универсальным помощником для врачей различных специальностей, сообщает газета "Известия".
"Это будет национальная всероссийская платформа. По шести сервисам уже созданы рабочие группы", – рассказал Беловолов. Партнером проекта стала компания "ФтизисБиоМед", со своей разработкой по анализу флюорографических снимков. У специалистов есть почти полностью обученная нейросеть.
В базу уже загрузили порядка 20 тысяч размеченных снимков, скоро поступит еще 200 тысяч. Нейросеть определяет нормальное состояние и патологии. Планируется обучить искусственный интеллект решать эту задачу с 97 процентной точностью, пока показатель составляет 90 процентов.
Почти готов и проект по обработке маммографических изображений, разрабатываемый вместе с компанией "Медицинские технологии ЛТД". Партнерство также позволяет работать над анализом электрокардиограмм.
"По статистике, в среднем количество людей, которые интересуются своим здоровьем, в России больше, чем в Европе. Порядка 30 процентов наших соотечественников считают этот вопрос важным", – отметил Беловолов. По его словам, в MAIYA войдет сервис со специальными носимыми медицинскими датчиками, позволяющими следить за здоровьем.
Кроме того, в платформу войдет проект по диагностике заболеваний глазного дна и других заболеваний, связанных со зрением. Использовать планируется технологию, определяющую болезни по состоянию сосудов глаза.
Также платформа будет снабжена системой автоматического распознавания МРТ-изображений и последующей выдачи рекомендаций. В будущем сервис позволит проводить осмотры водителей. Для этого на телефон нужно будет установить специальное приложение.
Руководитель проекта подчеркнул, что система облегчит диагностику, но врачей не заменит. Ответственность за лечение и здоровье пациентов должны нести люди.
Ранее российский студент разработал приложение для смартфона, отслеживающее состояние здоровья и распознающее первичные признаки болезней. Программа называется meCare, она определяет анемию и болезнь Паркинсона.
Кроме того, в том же МФТИ ученые разработали систему, которая может определить биологический возраст человека, а также предсказать его раннюю смерть.
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