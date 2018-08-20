До 10 дней необходимо школьникам, чтобы привыкнуть к раннему подъему – сомнолог

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До 10 дней может потребоваться школьникам, чтобы привыкнуть к раннему подъему после летних каникул. Об этом рассказал президент российского общества сомнологов, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов.

"Необходимо постараться хотя бы за неделю, а лучше за 10 дней ввести ребенка в более-менее стандартный режим отхода ко сну и подъема. Если жестко задать время подъема, которое бы соответствовало времени подъема в школу, то где-то за семь-десять дней организм подстраивается под этот график и ребенок совершенно спокойно начнет просыпаться за пять минут до звонка будильника. Если ребенок слишком сильно привык поздно вставать, то нужно постепенно уменьшать время подъема на полчаса или час", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Бузунов также отметил, что если ребенок резко переходит на новый режим сна и бодрствования, у него может возникнуть синдром смены часовых поясов. Кроме того, сомнолог добавил, что за два часа до планируемого отхода ко сну ребенка стоит ограничить в использовании гаджетов и употреблении газированных напитков.

Ранее Роспотребнадзор разработал идеальный распорядок дня школьника, который поможет детям активно развиваться. Специалисты пришли к выводу, что соблюдение режима дисциплинирует ребенка и помогает ему быть более собранным. Особенно это актуально для первоклассников.

Недосыпая, ребенок создает предпосылки к появлению различных заболеваний. Кроме того, в молодом организме недостаток сна может вызвать дефицит гормонов, необходимых для роста и развития. Специалисты подчеркивают: человеку необходимо удовлетворять соответствующую возрасту потребность во сне.

По данным специалистов, с первого по четвертый класс школьникам нужно спать не менее 10 часов, с пятого по седьмой – не менее 10,5 часа, с с шестого по девятый не менее девяти часов, а в старших классах допускается спать по восемь часов в сутки. Первоклассникам рекомендуется организовывать дневной сон продолжительностью до двух часов.