Москва 24: специалисты расскажут, как помочь мозгу преодолеть последствия коронавируса

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22 июля в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция "Последствия ковида и стресс: как сохранить работоспособность мозга?"

Перед журналистами выступят:



главный внештатный специалист – невролог Минздрава России Николай Шамалов (онлайн);

заведующая отделением неврологии Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Ирина Милюхина (онлайн);

научный руководитель Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Павел Балабан;

врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ имени Ломоносова Валерий Новоселов;

руководитель Центра медицины сна медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.

Смотрите прямую трансляцию 22 июля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.