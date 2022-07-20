Поезда не будут ходить между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" БКЛ с 23 июля

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Москва 24

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Наука

18:39

Москва 24: специалисты расскажут, как помочь мозгу преодолеть последствия коронавируса

наукапресс-конференция

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

22 июля в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция "Последствия ковида и стресс: как сохранить работоспособность мозга?"

Перед журналистами выступят:

  • главный внештатный специалист – невролог Минздрава России Николай Шамалов (онлайн);
  • заведующая отделением неврологии Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Ирина Милюхина (онлайн);
  • научный руководитель Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Павел Балабан;
  • врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ имени Ломоносова Валерий Новоселов;
  • руководитель Центра медицины сна медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.

Смотрите прямую трансляцию 22 июля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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