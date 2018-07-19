Египетские ученые нашли три мумии в черном саркофаге

19 июля, 19:45
Фото: AP/Nariman El-Mofty
Египетские ученые нашли три поврежденные мумии в черном александрийском саркофаге, сообщает портал Youm7.
Глава управления по вопросам памятников древности Мустафа аль-Вазири уточнил, что эти мумии не принадлежат королевской семье. Об этом говорит отсутствие соответствующих надписей.
Он добавил, что мумии получили сильные повреждения из-за воды, попавшей в саркофаг через трещину. Специалисты должны будут узнать, кого именно здесь захоронили.
Запечатанный саркофаг из черного гранита весом 25-30 тонн обнаружили в начале июля во время строительных работ под зданием в городе Александрия. Там же увидели 40-сантиметровый фрагмент статуи мужчины из мрамора и другие артефакты. На территории могут находиться памятники эллинистического периода истории Египта (примерно 332-330 годов до нашей эры. В этом же районе есть уже открытые погребения IV века до нашей эры.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: