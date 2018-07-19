Египетские ученые нашли три мумии в черном саркофаге

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Египетские ученые нашли три поврежденные мумии в черном александрийском саркофаге, сообщает портал Youm7.

Глава управления по вопросам памятников древности Мустафа аль-Вазири уточнил, что эти мумии не принадлежат королевской семье. Об этом говорит отсутствие соответствующих надписей.

Он добавил, что мумии получили сильные повреждения из-за воды, попавшей в саркофаг через трещину. Специалисты должны будут узнать, кого именно здесь захоронили.

Запечатанный саркофаг из черного гранита весом 25-30 тонн обнаружили в начале июля во время строительных работ под зданием в городе Александрия. Там же увидели 40-сантиметровый фрагмент статуи мужчины из мрамора и другие артефакты. На территории могут находиться памятники эллинистического периода истории Египта (примерно 332-330 годов до нашей эры. В этом же районе есть уже открытые погребения IV века до нашей эры.