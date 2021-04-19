Ученый предположил, что отверстие в "Союзе МС-09" просверлили на орбите

Фото: NASA/Wikimedia
Отверстие в корпусе космического корабля "Союз МС-09", которое было найдено летом 2018 года, просверлили уже в космосе. Такое мнение выразил член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук Олег Атьков.
"Неумелой рукой сверлом сверлится отверстие, а сверло соскальзывает, потому что человек на уроке труда, а там не было уроков труда, не знает, как сверлить кривизну, а потом дальше аккуратно все это заклеивается... Но была утечка кислорода, падение давления", – цитирует академика РИА Новости.
Он также оценил сведения экспертов об отверстии на корабле и отметил, что космонавтов необходимо лучше отбирать и готовить, а также "обеспечивать психологическую поддержку на всем протяжении полета".
Ранее сообщалось, что экипаж "Союза МС-17" благополучно вернулся на Землю. Космонавты приземлились в Казахстане и уже покинули спускаемый аппарат.
Специалисты наземных служб помогли экипажу открыть люки и выбраться из корабля. Их сразу же осмотрели медики, самочувствие космонавтов хорошее.
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