Открыта самая быстрая звезда Млечного Пути

Фото: depositphotos/Anton_Petrus

Ученые Европейской южной обсерватории нашли самую быструю звезду Млечного Пути, сообщает "Мир 24".

Ей дали название S4714. Она движется со скоростью 24 тысячи километров в секунду, что составляет 8% от скорости света. Сообщается, что она обращается вокруг черной дыры "Стрелец А" за 7,6 года.

Ученые предполагают, что данная звезда относится к классу "сквизаров". Так в науке обозначаются звезды, сжимающиеся вод действием приливных сил черной дыры.

Сообщается, что звезда максимально сблизится со "Стрельцом А" в 2029 году. S4714, по мнению ученых, поможет лучше понять взаимодействие между звездами и черными дырами. Помимо этого, ее исследование проверит истинность теории относительности Эйнштейна.

До открытия S4714 самой быстрой звездой считалась S62, двигающаяся со скоростью 20 тысяч километров в секунду. Полный оборот вокруг черной дыры она совершает за 9,9 года.

Ранее американские ученые подтвердили гипотезу, согласно которой нынешняя Вселенная была образована в результате распада "предыдущей". Выводы были сделаны на основе исследований неоднородностей структуры Вселенной.