Аргентинские медики выяснили, что “Спутник V” формирует длительный иммунитет

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Исследования аргентинских ученых доказали, что более 90% вакцинированных "Спутником V" получают долгосрочный иммунитет, сообщает Telegram-канале вакцины.

"Новые данные аргентинского Национального научно-технического исследовательского совета свидетельствуют о формировании после вакцинации "Спутником V" так называемого T-клеточного (лимфоцитарного) иммунитета в более чем 90% случаев, что свидетельствует о долгосрочности вырабатываемой защиты от COVID-19", – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что Российский фонд прямых инвестиций, который инвестирует в в "Спутник V", не перестает взаимодействовать с научными центрами разных стран для глобального продвижения российской вакцины.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19. Об итогах нужно доложить до 21 июля.

