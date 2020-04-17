Ученые нашли вещество от агрессивного рака

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Ученые обнаружили в иве химическое вещество, которое способно убить рак. Вещество носит название миабецин, сообщает "Мир 24".

Как отмечается, исследование проходило на базе Ротамстедской опытной станции с участием представителей Кентского университета. Специалисты пришли к выводу, что миабецин может обладать большей эффективностью, чем салицин.

Вещество уничтожает клетки рака груди, горла и яичников, но наиболее активно противодействует нейробластоме. Это злокачественная опухоль симпатической нервной системы, встречающаяся у детей до пяти лет и более чем в половине случаев заканчивающаяся летальным исходом.

Исследователи отметили, что вещество способно уничтожить даже клетки, устойчивые к другим лекарствам.

Ранее сообщалось, что российские ученые из университета ИТМО создали наночастицы-"трансформеры", меняющие структуру при воздействии с лазером. Наночастицы работают по принципу бомбы и позволяют бороться с раковыми опухолями. Как рассказали сотрудники ИТМО, это направление перспективно не только для доставки лекарств, но и для создания компьютера, в котором будут использоваться биологические молекулы. Подобные частицы регулярно используются в качестве "контейнеров" для доставки опасных токсинов только до очага опухоли или инфекции.