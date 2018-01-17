Ученые выяснили, какая диета провоцирует развитие "медленного" рака

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Исследователи из медицинского центра Бет Исраэль выяснили, какая диета провоцирует развитие "медленного" рака.
Они нашли связь между насыщенно жирами диетой и механизмом, запускающим рак простаты. Злокачественная опухоль предстательной железы в условиях недостатков генов PTEN и PTL создает большое количество жиров. Пресс-релиз исследования доступен на портале Medical Xpress.
По словам главы группы ученых Пьера Паоло Пандольфи, удалось найти "переключатель" по производству этих веществ. Это открытие поможет создать лекарство, которое предотвратит возникновение метастазов или даже вылечит болезнь.
Гены PTEN и PTL играют важную роль в развитии рака. Их потеря запускает канцерогенный процесс в организме.
Ученые провели эксперимент, посадив мышей на "фастфудную" диету. Через некоторое время в их организме начался процесс развития опухоли. Отмечается, что при этом гены PTEN и PTL были повреждены. Заболевание приостановилось после того, как ученые начали лечить грызунов средствами от ожирения.
Ранее биологи из МГУ синтезировали белок, который поможет в лечении рака и переломов.
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