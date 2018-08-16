Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

16 августа 2018, 04:09

Квитанцию на ношение бороды времен Петра I обнаружили в Пскове

наука культура

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Археологи из Пскова обнаружили на территории города так называемую "бородовую копейку". Во времена Петра I она являлась подтверждением оплаты пошлины на ношение бороды.

Как рассказала старший научный сотрудник "Псковского археологического центра" Татьяна Ершова, квитанцию отыскали среди серебряных монет со временем выпуска от XIV века до периода правления Николая II.

"Монета, на одной из сторон которой есть надпись "Деньги взяты", датирована 1699 годом, она подлинная и имела хождение", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Археолог уточнила, что "бородовая копейка" была обнаружена при исследовании Подзноевского клада, найденного при раскопе двора Подзноева в Пскове в 2016 году.

Ранее в Московской области нашли клад времен Бориса Годунова. По мнению ученых, клад из 623 серебряных монет собрали в течение короткого периода незадолго до Смутного времени, приблизительно в 1601–1603 годах.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать