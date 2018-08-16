Квитанцию на ношение бороды времен Петра I обнаружили в Пскове

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Археологи из Пскова обнаружили на территории города так называемую "бородовую копейку". Во времена Петра I она являлась подтверждением оплаты пошлины на ношение бороды.

Как рассказала старший научный сотрудник "Псковского археологического центра" Татьяна Ершова, квитанцию отыскали среди серебряных монет со временем выпуска от XIV века до периода правления Николая II.



"Монета, на одной из сторон которой есть надпись "Деньги взяты", датирована 1699 годом, она подлинная и имела хождение", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Археолог уточнила, что "бородовая копейка" была обнаружена при исследовании Подзноевского клада, найденного при раскопе двора Подзноева в Пскове в 2016 году.

Ранее в Московской области нашли клад времен Бориса Годунова. По мнению ученых, клад из 623 серебряных монет собрали в течение короткого периода незадолго до Смутного времени, приблизительно в 1601–1603 годах.