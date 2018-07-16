Подлинность останков царской семьи подтверждена

Фото: ТАСС/Репродукция Игоря Зотина
Принадлежность найденных под Екатеринбургом останков Николаю II и членам его семьи подтвердила последняя экспертиза, сообщает Агентство "Москва".
Как рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, чтобы выяснить обстоятельства гибели членов царского семейства и захоронения останков, пришлось заново провести следствие, совмещенное с работой экспертов.
"В настоящее время заключениями комплексных комиссионных молекулярно-генетических экспертиз подтверждена принадлежность обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения", – заявила Петренко.
Семь из 11 обнаруженных останков признаны подлинными. Они принадлежат матери, отцу, четырем дочерям и сыну, отметила представитель следствия.
Подлинность устанавливали путем сопоставления генетических профилей костных останков с образцами живущих в наше время родственников семьи Романовых.
Также останки Николая II протестировали на наличие родственных связей с императором Александром III. Экспертиза подтвердила, что кости принадлежат отцу и сыну.
После завершения оставшихся экспертиз по уголовному делу будет принято итоговое процессуальное решение.
К производству данных экспертиз привлечены видные ученые. Для разрешения поставленных вопросов эксперты изучают и систематизируют около 2 тысяч документальных первоисточников.
Эксперты подтвердили подлинность останков семьи Романовых
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