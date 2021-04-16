Политех проведет весенние экскурсии для школьников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Политех с 21 апреля начинает проводить экскурсии школьников по открытой коллекции – фондохранилищу музея.

Группу будут сопровождать экскурсовод и хранитель музея. Визит в открытую коллекцию – шанс познакомиться не только с уникальными предметами, но и с интересными людьми. Они расскажут, отчего некоторые экскаваторы ползают со скоростью черепахи, а первая в России атомная бомба похожа на смешарика. В музейных фондах можно увидеть своими глазами, на каком мотоцикле ездил царь и какой автомобиль выпускался тысячами штук, но никогда не продавался людям. Здесь есть прибор, который читает геном человека.

"Нынешние школьники вряд ли были в историческом здании Политехнического музея до его закрытия на реконструкцию, и мы очень рады иметь возможность показать им хотя бы часть музейных предметов и разнообразие коллекций. А еще, как мы надеемся, способствовать их профессиональной ориентации, ведь визит в фонды может вдохновить ребят на поиск себя в научной или музейной сфере", – отметил исследователь истории техники, экскурсовод Политеха Николай Чеканов.

Экскурсии стартуют с 21 апреля. Они будут проводиться каждую среду и четверг в 13:00. Записываться нужно заранее, телефон +7 (495) 780-60-27. На каждый сеанс формируются две мини-группы по 12 человек. Каждую из них будет сопровождать свой экскурсовод и свой хранитель. Стоимость одного билета для детей – 200 рублей. Мини-группу может бесплатно сопровождать один взрослый. Стоимость билета для дополнительных сопровождающих – 400 рублей.