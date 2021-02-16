Ученые назвали реальный цвет коронавируса

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Французские ученые рассказали, какими формой и цветом на самом деле обладает молекула коронавируса. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Настоящие цвета коронавируса – черный и белый", – заявил профессор Высшей школы социальных наук Андрэ Гютер.

При этом ученый подчеркнул, что молекула SARS-CoV-2 обладает меньшим размером, чем длина световой волны, поэтому такое определение ее цвета весьма условно. Однако форма молекулы вполне конкретна – она напоминает шаровое скопление.

"Такие цвета, как красный, желтый, синий или розовый, используют, чтобы лучше различать детали. То же самое касается и трехмерных изображений", – отметил исследователь.

По данным Оперштаба, в России за последние сутки выявили 13 233 новых случая коронавируса, из них 1 409 зафиксировали в Москве. Всего в России зарегистрировано 4 099 323 случая COVID-19.

Ранее российские вирусологи рассказали о третьей волне пандемии коронавирусной инфекции в России. Вирусолог и инфекционист Николай Малышев попросил россиян не бояться новой волны пандемии, добавив, что защитить граждан от новой вспышки инфекции поможет вакцинация.