Москва 24 покажет посадку марсохода NASA "Персеверанс" на Марс

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18 февраля марсоход NASA "Персеверанс" совершит посадку на Марс. Прямую трансляцию знакового события проведет телеканал "Наука". Комментировать происходящее будет доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.

"Персеверанс" оснащен камерами для съемки и микрофонами для записи звука, вертолетным дроном и автономной навигационной системой, позволяющей передвигаться по сложному рельефу местности. Марсоход проведет ряд исследований и возьмет образцы грунтовых пород.

Ученые надеются выяснить, была ли планета когда-нибудь обитаемой, пригоден ли Марс для жизни и можно ли осуществить высадку человека.

Смотрите прямую трансляцию 18 февраля в 23:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.