Ученые доказали пользу голодания

Ученые из США выяснили, что умеренное голодание изменяет метаболизм и приводит к улучшению здоровья и снижению рисков заболеваний, связанных со старением.
"Голодание способно перевести геном в менее "строгий" режим и подготовиться к будущему приему пищи, что, в свою очередь, помогает запустить новые ритмические циклы. Иными словами, голодание может перепрограммировать ряд клеточных реакций, что в итоге идет на пользу здоровью и замедляет развитие болезней, связанных со старением", – цитирует слова профессора медицинской школы UCI Паоло Сассоне-Корси портал Science Daily.
Ученые провели эксперимент на мышах. В ходе исследования специалисты заметили, что голодающие подопытные потребляли меньше кислорода и расходовали меньше энергии, чем их сытые собратья. Биологи также выяснили, что голодание влияет на работу ключевых для циркадных ритмов генов и белков. В частности, менее активными становились белки BMAL и REV-ERBa, определяющие суточную работу печени и скелетных мышц.
Ранее ученые из Испании выяснили, Средиземноморская диета с низким содержанием калорий является наиболее эффективной для снижения массы тела и уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследование показало, что 33,7% пациентов с лишних весом, которые перешли на диету и занимались физическими упражнениями, за год похудели минимум на пять процентов. По сравнению с участниками исследования, которые не следовали диете, у них улучшилось усвоение глюкозы. Ученые особо отметили то, что в долгосрочной перспективе результат диеты сохраняется. В исследовании приняли участие более 600 пациентов с избыточным весом в возрасте от 55 до 75 лет.
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