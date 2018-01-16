Искусственный интеллект справился с пониманием текста лучше человека‍

16 января, 12:36
Фото: depositphotos/Jirsak
Специалисты китайской компании Alibaba Group создали компьютерную модель нейросети, которая прошла тест на понимание прочитанного лучше человека.
Ученые назвали это событие "исторической вехой", передает РИА Новости.
Компьютер справился с опросником Стэнфордского университета Stanford Question Answering Dataset (SQuAD). Он считается одним из сложнейших экзаменов в области когнитивной обработки текстов.
Тест представляет собой более 100 тысяч пар вопросов и ответов на основе статей из "Википедии". Максимальный показатель среди людей составил 82,304 балла, программа Alibaba Group смогла набрать 82,44 балла.
Ранее программисты из США разработали нейросеть, которая способна предсказывать слова людей. Предполагается, что изобретение может быть использовано для имитации человеческого мозга.
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