Ученые выявили полезность йогурта для сердца и сосудов

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Йогурт действительно полезен для здоровья – к такому выводу пришли ученые из Бостонского университета. Благотворное влияние на организм этот продукт может оказать даже при употреблении в небольшом количестве.

По данным медиков, йогурт полезен для сердечно-сосудистой системы. Он снижает риск возникновения инфаркта или инсульта на 17–21 процент, сообщают "Аргументы недели".

Как рассказал исследователь Джастин Буэндия, выводы сделаны по итогам наблюдения за большим числом мужчин и женщин, страдающих из-за повышенного давления.

Точная причина полезности продукта еще не определена, медики предполагают, что йогурт стимулирует выработку в организме моноокиси азота. Это вещество заставляет сосуды расширяться. Кроме того, содержащиеся в нем ферменты препятствуют появлению холестериновых бляшек.

Напротив, крайне вредным для сердца и сосудов ученые недавно назвали сахар. Его чрезмерное употребление ухудшает кровоснабжение во многих органах и тканях человека. Со временем это может привести к инсультам и инфарктам, полагают исследователи.

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