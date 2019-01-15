Пуговица времен Наполеона найдена в селе-родителе Новосибирска

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ходе раскопок на месте села Кривощеково, давшего начало Новосибирску, обнаружили медную пуговицу Наполеоновских времен. Открытие сделали ученые Института археологии и этнографии (ИАиЭ) СО РАН, сообщает ТАСС.

На пуговице изображена ласточка. Такой тип был распространен во Франции в конце XVIII – первой четверти XIX века. Находку исследователи связывают с историей местного жителя, который ушел в армию из родного села.

Как рассказал руководитель экспедиции, младший научный сотрудник института Сергей Колонцов, среди жителей села был Иван Герасимович Кузнецов, которого в 1793 году забрали в армию из Кривощекова.

"Он дослужился до подпоручика, служил в Москве и воевал на Бородинском поле. А когда возвращался со службы, было предписание встречать его как героя войны – барабанным боем", – сообщил ученый.

Вещи, вроде обнаруженной пуговицы, русские солдаты привозили из Парижа после похода 1813-1814 годов. Пуговицу передали в музей Железнодорожного района Новосибирска.

Село Кривощеково находилось в центральной части Новосибирска. Раскопки проводились в связи со строительством четвертого моста через реку Обь.

Накануне на территории Московской области ученым удалось обнаружить некрополь с захоронениями, которые датируются 2600-2500 годами до нашей эры. Находка сделана на территории Истринского округа.