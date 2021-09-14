Российская ракета "Союз" стартовала с Байконура с 34 спутниками OneWeb

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса
Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур с 34 британскими спутниками OneWeb. Трансляцию пуска ведет "Роскосмос" на своем сайте.
"Есть контакт подъема", – сказал диктор.
В 21:16 мск разгонный блок "Фрегат" отделился от третьей ступени ракеты. Дальнейшее выведение космического аппарата на целевую орбиту будет обеспечено за счет маршевых двигателей разгонного блока.
Отделение спутников пройдет в девять этапов на разных участках круговой орбиты. Планируется, что все спутники будут выведены в промежутке между 22:19 и 00:52 мск.
Старт стал 15-м пуском российских космических ракет в текущем году.
Ранее ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на орбиту Земли другие 34 спутника OneWeb. Пуск и разгон ракеты прошли штатно. А отделение спутников в сумме заняло 3,5 часа.
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