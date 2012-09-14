В Москве открыт новый промышленный кластер

Столичные власти открыли промышленный кластер "НПО "Пульсар" и Центр внедрения инновационных технологий, информирует пресс-служба департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

"НПО "Пульсар" объединит на своей площадке академическую, вузовскую и прикладную науку с производством, которое реализует специальные и гражданские проекты, в том числе при поддержке иностранного стратегического партнера", - говорится в сообщении.

По словам замруководителя ведомства Андрея Уварова, в действующей программе экономического развития столицы предусмотрены меры поддержки инновационно-промышленных кластеров. Например, инновационная продукция должна составлять 5% от общей суммы городского заказа.

Как отмечается в материале, научно-инновационный комплекс кластера будет представлен Институтом СВЧ полупроводниковой электроники РАН, совместным предприятием Alcatel-Lucent - ОАО "Росэлектроника", малыми поисковыми R&D - компаниями и инновационными предприятиями на основе частно-государственного партнерства.