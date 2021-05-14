Астероид больше пирамиды Хеопса приблизится к Земле

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Крупный астероид 2015 KJ19 направляется к Земле. Об этом пишет РИА Новости.
По данным одного из подразделений NASA, максимальное сближение астероида с Землей произойдет 14 мая. Небесное тело подлетит на минимальную дистанцию в 13:04 по московскому времени.
Размер астероида может превышать высоту пирамиды Хеопса. По предварительным данным, он имеет диаметр от 88 до 200 метров.
Как отмечается в сообщении, ближайшая точка траектории полета астероида будет находиться на расстоянии в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны. Это означает, что небесное тело не представляет опасности.
Ранее ученые обнаружили в океане следы внеземного вещества. По словам исследователей, за последние десять миллионов лет звездное вещество осаждалось на Землю как минимум два раза.
До этого ученые из Великобритании, Нидерландов и Швеции разработали новый способ измерения скорости расширения Вселенной. Метод предполагает использование данных о гравитационных волнах и вспышках света, возникающих после столкновения черных дыр и нейтронных звезд.
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