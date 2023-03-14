Физик объяснил, из каких частиц может состоять темная материя

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Директор НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ, соруководитель направления Национального центра физики и математики "Физика частиц и космология", член-корреспондент РАН Эдуард Боос рассказал, из чего может состоять темная материя.

"Основные исследования физиков в мире направлены на проверку гипотезы, которую многие специалисты считают наиболее вероятной: темная материя – это субстанция из неизвестных частиц", – заявил он в интервью "Газете.ру".

Физик добавил, что все известные науке частицы Стандартной модели, из которой состоит наш мир, не подходят для темной материи. Некоторые данные свидетельствуют о том, что она состоит из каких-то неустановленных и долгоживущих элементов. Последний факт играет важную роль, так как в ином случае они уже давно распались бы еще в самой ранней Вселенной.

"Можно допустить, что темная материя – это нейтрино (фундаментальная частица, обладающая крайне малой массой), но оказывается, что вклад реликтовых нейтрино в полную энергию Вселенной, по оценкам, по крайней мере на 2–3 порядка меньше, чем экспериментально найденная величина вклада темной материи", – пояснил он.

Боос добавил, что эти частицы должны очень слабо взаимодействовать с обычными частицами Стандартной модели, в ином случае ученые смогли бы их обнаружить.

"Мы знаем, что гравитационно эти "частицы" как-то взаимодействуют, но гравитация – это очень слабая сила. Обнаружить такое взаимодействие в наземных экспериментах весьма сложно", – отметил физик.

Ранее астрономы из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН сообщали о том, что 26 и 30 марта Землю настигнут магнитные бури. Согласно информации ученых, в указанные дни и в начале апреля магнитосфера окажется возбужденной.



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