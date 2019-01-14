Корабль Dragon начал путь от МКС к Земле

Фото:ТАСС/crowdspark.com/Julian Leek

Космический грузовик Dragon компании SpaceX успешно отстыковался от МКС и начал движение в сторону Земли, сообщает ТАСС.

Согласно информации SpaceX, опубликованной в Twitter, корабль приводнится в районе южного побережья штата Калифорния примерно в 21:05 по времени Тихоокеанского побережья США (08:05 по московскому времени).

Dragon был запущен к МКС 5 декабря. Он доставил туда свыше 2,5 тонн грузов, в том числе продовольствие и материалы для научных экспериментов.

Ранее сообщалось, что SpaceX сократит 10% сотрудников, это порядка 600 человек. Как заявили в компании, это необходимо для того, чтобы преуспеть в развитии межпланетных космических летательных аппаратов.

Попавшим под увольнение предложат выплату в размере восьмимесячного оклада и другие привилегии, а также им помогут с поиском новой работы.