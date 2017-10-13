Ракета-носитель "Рокот" стартовала с космодрома Плесецк‍

Фото: ТАСС/Андрей Моргунов

Российская ракета-носитель "Рокот" стартовала 13 октября с космодрома Плесецк. Она доставит на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Sentinel 5p.

Прямая трансляция с места пуска велась в постоянном представительстве Европейского космического агентства (ЕКА) в Москве. Как сообщил комментатор, запуск состоялся в 12:27 по московскому времени.

Спутник Sentinel-5p создан по заказу ЕКА будет исследовать состав земной атмосферы на околополярной солнечно-синхронной орбите высотой 820 километров. Измерения проводят в рамках программы Copernicus.

Конверсионные ракеты-носители "Рокот" запускают с площадки Плесецк пусковые расчеты космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России. Всего выполнено уже 26 пусков носителя этого типа.

Космический аппарат обладает тремя ступенями. "Рокот" разработали в Государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ (РС-18Б).

В первом квартале 2018 года должен состояться последний запуск "Рокота". Производственные мощности этого вида носителей уже изношены и продлевать программу работы с аппаратами бессмысленно.

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