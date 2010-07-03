Специалисты устранили неисправность ракеты "Союз-ФГ" на Байконуре

Специалисты устранили неисправность ракеты "Союз-ФГ", которая должна запустить корабль "Союз МС-12" к МКС.
"Да, была небольшая неисправность, ее заменили, заменили весь тракт", – цитирует РИА Новости космонавта, командира корабля Алексея Овчинина.
По информации источников в космической отрасли, конструкторы заменили два прибора, в работе которых были выявлены отклонения.
Ракета "Союз-ФГ" с космическим пилотируемом кораблем "Союз МС-12" должна стартовать к МКС 14 марта. Стыковка запланирована на 15 марта. В состав основного экипажа утверждены космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. Продолжительность полета составит 204 суток.
Ранее сообщалось, что орбиту Международной космической станции "приподняли", высота полета станции увеличилась на 1,6 километра.
Кроме того, в NASA сообщили про первый в истории выход сразу двух женщин в открытый космос. Он ожидается 29 марта. Энн Макклейн и Кристина Кук покинут МКС примерно в 400 километрах над Землей, чтобы заменить солнечные батареи Международной космической станции. Руководство полетом и пульт управления также доверят женщинам. Подобного еще никогда не было в космической практике.
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